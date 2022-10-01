شكرا لقرائتكم خبر عن إنجاز دولي جديد.. مصر تفوز بعضوية مجلس المنظمة الدولية للطيران المدنى "الإيكاو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فازت مصر بعضوية مجلس المنظمة الدولية للطيران المدنى "الإيكاو"، وذلك فى الانتخابات التى جرت اليوم خلال أعمال الجمعية العامة الحادية والأربعين لمنظمة الإيكاو بمشاركة وفود 193 دولة، حيث نجح الوفد المصري برئاسة الفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران المدني في الحفاظ على مقعد مصر بمجلس المنظمة الدولية للطيران المدني (الإيكاو) لمدة ثلاث سنوات قادمة وذلك عن " الفئة الثانية ".

وحصلت مصر على 156 صوتاً لتكون الأولى إفريقياً ومن بين أعلى الدول تصويتاً بالفئة الثانية وهو مايؤكد المكانة الريادية والتاريخية التى تحظى بها مصر ودورها الفعال بالمنظمات الدولية والإقليمية فى مجال صناعة النقل الجوي.

وعقب الإعلان عن فوز مصر قدم الفريق محمد عباس وزير الطيران المدنى التهنئة للقيادة السياسية على فوز مصر وحفاظها على مقعدها بمجلس المنظمة الدولية للطيران المدني، مؤكداً على أن دعم واهتمام القيادة السياسية والدولة المصرية بقطاع الطيران كان له دور كبير فى تعزيز مكانة النقل الجوى المصرى على المستويين الإقليمى والدولى.

كما قدم وزير الطيران المدنى الشكر والتقدير لكل رؤساء وأعضاء وفود جميع الدول المشاركة فى الجمعية العامة على دعمهم وانتخابهم لمصر، معرباً عن امتنانه لهذا التقدير الدولى الكبير الذى حظيت به مصر والذى يؤكد العلاقات المتميزة بين مصر ودول العالم كما يعكس مدى تقدير مجتمع الطيران الدولى لدور مصر الفعّال والإيجابي وجهودها فى صناعة النقل الجوى حيث تحتفظ مصر بهذا المقعد منذ انضمامها إلى منظمة الإيكاو وحتى الآن وذلك في الانتخابات التى تجرى كل ثلاث سنوات.

وكانت المنظمة الدولية للطيران المدني (الإيكاو) فى مونتريال قد شهدت نشاطاً مكثفا للوفد المصرى برئاسة الفريق محمد عباس وزير الطيران المدنى منذ بدء فعاليات الجمعية العامة الحادية والأربعين للمنظمة الدولية للطيران المدنى حيث أجرى وزير الطيران المدنى سلسلة من اللقاءات مع عدد من رؤساء وأعضاء الوفود المشاركة والمجموعات التى تمثل مختلف مناطق العالم ورؤساء المنظمات الاقليمية والدولية وذلك في إطار تعزيز التعاون والتنسيق الدائم بين مصر والدول الأعضاء بالمنظمة بما يسهم فى تطوير منظومة الطيران ويحقق أعلى معايير الأمن والاستدامة لهذا القطاع الحيوى ودعم ترشح مصر لمجلس منظمة الإيكاو عن الفئة الثانية للسنوات الثلاث المقبلة

وقد استطاع الوفد المصرى أن يحقق نتائج إيجابية بفوز مصر بعضوية المجلس عن " الفئة الثانية " لمدة ثلاث سنوات قادمة لتحتفظ مصر بمقعدها منذ انضمامها للإيكاو.

ووفقاً للنظام الأساسي لمنظمة "الإيكاو" فإن الدول الأعضاء في المنظمة تقوم باختيار 36 دولة مقسمة إلى ثلاث فئات لتشكيل مجلس منظمة الطيران الدولى والذي يتولى إدارة شئون المنظمة ووضع استراتيجية العمل خلال السنوات الثلاث المقبلة وكل فئة تتكون من 12 دولة، وتمثل "الفئة الأولى" الدول المصنعة للطائرات وتكنولوجيا الطيران ، وتمثل "الفئة الثانية" التى فازت فيها مصر الدول التى لها دور كبير فى تقديم تسهيلات فى مجال الطيران المدنى والملاحة الجوية أما "الفئة الثالثة" فيتم توزيع المقاعد فيها طبقا للمناطق الجغرافية.