زعماء الاتحاد الأوروبي يناقشون تخريب خطوط "نورد ستريم" في قمتهم المقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - بروكسل - (د ب أ)

قال رئيس المجلس الأوروبي تشارل ميشيل، اليوم السبت، إن زعماء الاتحاد الأوروبي سيناقشون "تخريب" خطوط أنابيب نورد ستريم في قمة مقبلة تقرر عقدها في العاصمة التشيكية براغ.

وقال ميشيل في تغريدة على تويتر بعد اجتماعه مع رئيسة الوزراء الدنماركية مته فريدريكسن، هذه الحوادث شكلت "تهديدا للاتحاد الأوروبي"، وأضاف: "نحن عازمون على تأمين بنيتنا التحتية الحيوية".

من جانبها قالت فريدريكسن في تغريدة: إن "الضرر الذى لحق بخطوط أنابيب نورد ستريم، ليست من قبيل المصادفة، ويجب التحقيق فيها بدقة "، وأضافت أن التسريبات تمثل "وضعا خطيرا بالنسبة لأوروبا".

تمت دعوة القادة الأوروبيين من أكثر من 40 دولة لحضور الاجتماع المقرر أن تستضيفه العاصمة التشيكية براج يوم الخميس المقبل، وذلك قبل يوم واحد من الاجتماع المقرر لقادة الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.