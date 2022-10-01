قتله ثم هتك عرضه.. ماذا حدث في واقعة "شاب شبرا"؟

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

شهدت محكمة جنايات شبرا الخيمة الدائرة الأولى نظر محاكمة المتهم بقتل شاب في دائرة قسم أول شبرا الخيمة، في القضية رقم 16500 لسنة 2022 جنايات قسم أول شبرا الخيمة والمقيدة برقم 1823 لسنة 2022 كلى جنوب بنها.

وشهدت وقائع الجلسة اليوم السبت، غياب المحامي الأصيل عن المتهم، إذ قررت هيئة المحكمة تأجيل نظر القضية إلى جلسة الثلاثاء المقبل، الموافق 4 من شهر أكتوبر لحضور المحامي الأصيل والاستعداد والاطلاع.

صدر قرار المحكمة برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمي، وعضوية المستشارين محمد سمير التوني، ومحمد عبدالواحد بحيري، وخالد شوقي خميس وأمانة سر إيهاب سليمان حلمي.

كانت النيابة العامة أحالت المتهم "ع.ص" البالغ من العمر 24 عامًا، والمقيم في قرية تابعة لمركز المنشأة في محافظة سوهاج، لمحكمة الجنايات لأنه قتل المجنى عليه "م.ا.خ"، عمدًا من غير سبق إصرار أو ترصد، بأن سدد إليه ضربة مستخدمًا أداة "أريكة" موضوع الاتهام الثاني، استقرت برأسه، فسقط أرضًا ثم كبل يديه بواسطة أداة أخرى حزام جلدي، فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالتحقيقات.

وحسب قرار إحالة المتهم للجنايات، اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى تلتها، هي أنه في المكان ذاته ورابطة زمنية مشتركة، هتك عرض المجني عليه "م.ا.خ" كرها عنه بأن حسر عنه ملابسه، وارتبطت بالجناية محل الاتهام الأول جنحة أخرى تلتها، هي أنه سرق المنقولات المبينة وصفا وقدرا بالأوراق والمملوكة للمجني عليه، على النحو المبين بالتحقيقات، وأحرز أدوات "أريكة وحزام جلدي"، ما يستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني على النحو المبين بالتحقيقات.