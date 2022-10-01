وزير قطاع الأعمال يفتتح المرحلة الأولى لتطوير فندق رومانس بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء حفظي:

افتتح المهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، يرافقه اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، المرحلة الأولى من تطوير فندق رومانس بالإسكندرية المملوك لشركة مصر للسياحة التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، بتكلفة حوالي 56 مليون جنيه.

وأجرى الوزير والمحافظ جولة داخل الفندق لمتابعة أعمال التطوير المنفذة خلال الفترة الأخيرة، بحضور عدد من قيادات الوزارة، بحسب بيان من وزارة قطاع الأعمال اليوم السبت.

وحضر الجولة ميرفت حطبة رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق، وعادل والي العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة، وأحمد العسقلاني العضو المنتدب لشركة مصر للسياحة، وياسر سرور مدير فندق رومانس الإسكندرية.

وأشار المهندس محمود عصمت إلى الموقع المتميز الذي يتمتع به الفندق، مشيدا بمستوى وشكل التطوير الذي شهده الفندق، وموجها الشكر لكافة القائمين على المشروع والجهود المبذولة.

كما أكد عصمت الحرص على تنمية وتطوير المنشآت السياحية والفنادق التابعة للوزارة المتنوعة في درجاتها الفندقية.

وتضمنت أعمال التطوير، تدعيم أساسات الفندق والواجهة ومدخل الفندق ومنطقة اللوبي والمطعم الرئيسي والمطبخ والنادى الصحي والتراس الخارجي للفندق، ومضاعفة الطاقة الاستيعابية لقاعة الحفلات لتسع 250 فردًا ملحق بها عدد 2 قاعة صغيرة vip، وفقا للبيان.

كما تم تطوير وتجديد قاعة المؤتمرات بالدور الأول في الفندق والمنطقة المطلة على البحر مباشرة لتصبح الطاقة الاستيعابية للقاعة 250 فردا، ومصاعد النزلاء وشبكة إنذار ومكافحة الحريق، بحسب الوزارة.

وذكرت وزارة قطاع الأعمال أن أعمال التطوير المستقبلية تشمل إنشاء حمام سباحة بالدور السادس على البحر، وقاعة حفلات بالدور الثالث تسع 800 فرد، ومنظومة التكييف بإجمالي تكلفة استثمارية 40 مليون جنيه.

يذكر أن فندق رومانس (4 نجوم) تم افتتاحه عام 1987، وتبلغ طاقته الفندقية 84 غرفة و21 جناحا بإجمالي 105 وحدات، ويتكون من 11 طابقا، وجراج يسع 200 سيارة، وفقا للبيان.