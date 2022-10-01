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ارتفاع عدد ضحايا مظاهرات في بغداد إلى 64 شخصًا

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محمد اسماعيل - القاهرة - بغداد - (بي بي سي)

أفاد مصدر في وزارة الصحة العراقية بان عدد المصابين في مظاهرات اليوم ارتفع ليصل إلى 38 مصابًا وارتفعت أيضا أعداد المصابين بين قوات الأمن فقد أصيب 26 من منتسبي القوات الامنية باصابات مختلفة . وبلغ عدد الجرحى 64 شخصًا، احتاج بعضهم رعاية في المستشفى.

وطالب المتظاهرون في ختام مسيرتهم بإنهاء المحاصصة والقضاء على الفساد وكشف قتلة المتظاهرين وعدم الذهاب لخيار تشكيل الحكومات التوافقية.

وكانت المسيرة قد خرجت اليوم السبت في الذكرى السنوية الثالثة للمظاهرات التي انطلقت في الأول من أكتوبر 2019.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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