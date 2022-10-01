وزير الخارجية يبحث هاتفيا مع نظيره الأمريكي أوضاع المنطقة

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ألغام الحوثي تقتل المدنيين و جروندبرج يسعى للتمديد
حذر مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، هانس جروندبرج من أن خطر عودة القتال «حقيقي» في اليمن، وقال في بيان إنه «ناقش مقترح الأمم المتحدة...
أوامر بإخلاء 2.5 مليون شخص للهرب من إيان
اشتد الإعصار إيان بسرعة، حيث اقترب من اليابسة على طول الساحل الجنوبي الغربي لفلوريدا، واكتسب رياحا قصوى بلغت 155 ميلا في الساعة «250...
روسيا تستعد لضم أجزاء من أوكرانيا
تستعد روسيا لضم أجزاء من أوكرانيا رسميًا، حيث أجرت المناطق المحتلة «استفتاء» دبره الكرملين - نددت به كييف والغرب باعتباره غير...
بتوجهيات ولي العهد.. وزير الدفاع يلتقي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني
استقبل رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالجمهورية اليمنية الدكتور رشاد محمد العليمي في مقر إقامته، خلال زيارته الخاصة للمملكة، وزير...
إعصار إيان يتحول لعاصفة كارثية
ضرب إعصار إيان غرب كوبا كإعصار كبير، ولم يكن هناك ما يمنعه من التكثيف إلى عاصفة كارثية من الفئة الرابعة قبل أن يضرب فلوريدا، حيث أمر...
هاريس تؤكد التزام الولايات بالأمن الآسيوي
في اجتماع بعد اجتماع مع زعماء آسيويين، أكدت نائبة الرئيس كامالا هاريس التزام الولايات المتحدة بالأمن الإقليمي، وكشف البيت الأبيض...
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