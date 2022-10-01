وزير الخارجية يبحث هاتفيا مع نظيره الأمريكي أوضاع المنطقة

ألغام الحوثي تقتل المدنيين و جروندبرج يسعى للتمديد حذر مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، هانس جروندبرج من أن خطر عودة القتال «حقيقي» في اليمن، وقال في بيان إنه «ناقش مقترح الأمم المتحدة... أبها: دوت الخليج، الوكالات أبها: دوت الخليج، الوكالات 02 ربيع الأول 1444 هـ 02 ربيع الأول 1444 هـ

أوامر بإخلاء 2.5 مليون شخص للهرب من إيان اشتد الإعصار إيان بسرعة، حيث اقترب من اليابسة على طول الساحل الجنوبي الغربي لفلوريدا، واكتسب رياحا قصوى بلغت 155 ميلا في الساعة «250... أبها: دوت الخليج أبها: دوت الخليج 02 ربيع الأول 1444 هـ 02 ربيع الأول 1444 هـ

روسيا تستعد لضم أجزاء من أوكرانيا تستعد روسيا لضم أجزاء من أوكرانيا رسميًا، حيث أجرت المناطق المحتلة «استفتاء» دبره الكرملين - نددت به كييف والغرب باعتباره غير... أبها: دوت الخليج أبها: دوت الخليج 02 ربيع الأول 1444 هـ 02 ربيع الأول 1444 هـ

بتوجهيات ولي العهد.. وزير الدفاع يلتقي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني استقبل رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالجمهورية اليمنية الدكتور رشاد محمد العليمي في مقر إقامته، خلال زيارته الخاصة للمملكة، وزير... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 02 ربيع الأول 1444 هـ 02 ربيع الأول 1444 هـ

إعصار إيان يتحول لعاصفة كارثية ضرب إعصار إيان غرب كوبا كإعصار كبير، ولم يكن هناك ما يمنعه من التكثيف إلى عاصفة كارثية من الفئة الرابعة قبل أن يضرب فلوريدا، حيث أمر... أبها: الوكالات أبها: الوكالات 01 ربيع الأول 1444 هـ 01 ربيع الأول 1444 هـ

هاريس تؤكد التزام الولايات بالأمن الآسيوي في اجتماع بعد اجتماع مع زعماء آسيويين، أكدت نائبة الرئيس كامالا هاريس التزام الولايات المتحدة بالأمن الإقليمي، وكشف البيت الأبيض... واشنطن: الوكالات واشنطن: الوكالات 01 ربيع الأول 1444 هـ 01 ربيع الأول 1444 هـ

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