شكرا لقرائتكم خبر عن فيرمينو يلعب دور المنقذ فى مواجهة برايتون الليلة بالدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تقدم نادي برايتون الإنجليزي على ليفربول بثنائية مقابل هدف من قلب الأنفيلد، يأتي ذلك فى إطار منافسات الجولة التاسعة، من فعاليات الدوري الإنجليزي الممتاز، الشئ الذي أصاب جماهير "الريدز" بالذهول، بعد أن تقدم الفريق الضيف بثنائية فى أول ربع ساعة فقط من المباراة.

ونجح ليفربول فى تدارك الأمور مع نهاية الشوط الأول، بعدما أنقذ حكم تقنية ال var الفريق ومحمد صلاح فى إحتساب هدف البرازيلي روبرتو فيرمينو، بعدما أحتسب الحكم المساعد الكرة تسلل فى بدايتها على النجم المصري، والذي قام بصناعة الهدف الأول للفريق.



فيرمينو يقلب الطاولة على برايتون

ومع إنطلاقة الشوط الثاني نجح النجم البرازيلي فيرمينو من قلب المباراة مرة أخري، بعدما تمكن اللاعب من تسجيل الهدف الثاني للفريق وهدف التعادل، وهدفه الثاني الشخصي، ليواصل اللاعب تألقه الكبير بعد عودته من الإصابة الأخيرة التي لحقت به.

وما زال يورجن كلوب يبحث عن الريمونتادا أمام برايتون والخروج بالثلاث نقاط من المباراة والعلامة الكاملة، خاصة أن التعادل لن يفيد الفريق كثيرًا فى صراع الصدارة، والذي أبتعد عنها الفريق بشدة فى الأسابيع الأخيرة، بعد الإنطلاقة السيئة للفريق هذا الموسم.



فيرمنيو يهدد مقعد نونيز فى تشكيل الفريق

ويأتي تألق فيرمينو وإحرازه هدفين فى مباراة اليوم، بمثابة التحذير شديد اللهجة لجميع لاعبي الهجوم بالفريق، حيث أن نونيز لن يكون له دورًا أساسيًا مع الفريق، فى ظل تألق فيرمينو الحالي وإستعادته لمستواه قبل الإصابة، بالإضافة إلى أن جوتا يتأهب الفرصة، مما قد يجد المهاجم الأورجواني نفسه خارج حسابات يورجن كلوب فى الفترة المقبلة.