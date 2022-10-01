انت الان تتابع خبر ليفربول يسقط في فخ التعادل امام برايتون في البريميرلج والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - حيث فاجأ المهاجم البلجيكي لياندرو تروسارد أصحاب الأرض بهدفين سريعين سجلهما عند الدقيقتين (4 و18) من زمن الشوط الأول.

ورد البرازيلي فيرمينو بهدفين متتاليين "للريدز" في الدقيقتين (33 و54)، قبل أن يأتي هدف التقدم الثالث بـ"نيران صديقة" سجله المدافع آدم وبستر بالدقيقة 63 خطأ في مرماه.



ولكن القناص لياندرو تروسارد أبى أن يخرج من الملعب قبل أن يوقع على الثلاثية "هاتريك" بحلول الدقيقة 83 وينقذ فريقه من الخسارة على ملعب "آنفيلد".

واكتفى فريق ليفربول بنقطة يتيمة بعد هذا التعادل المخيب في عقر داره، وتراجع إلى المركز التاسع على سلم ترتيب الدوري "البريمير ليغ" برصيد 10 نقاط حصدها من 7 مباريات.

في المقابل، رفع برايتون رصيده إلى 14 نقطة، ويحتل المركز الرابع في جدول الترتيب، بانتظار نتيجة لقاء "ديربي" مدينة مانشستر بين الجارين اللدودين السيتي واليونايتد مساء غد الأحد، على ملعب "الاتحاد" .

