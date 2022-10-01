انت الان تتابع خبر قديروف يدعو موسكو لاستخدام السلاح النووي في أوكرانيا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال قديروف في رسالة على تطبيق تيليغرام: "في رأيي الشخصي، ينبغي اتخاذ تدابير أكثر صرامة، بما يرقى لإعلان الأحكام العرفية في المناطق الحدودية واستخدام أسلحة نووية منخفضة القوة".

وكان قديروف يتحدث بعد يوم من إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ضم أربع مناطق أوكرانية، من بينها دونيتسك التي تضم ليمان، ووضعها تحت المظلة النووية الروسية، قائلا إن "موسكو ستدافع عن الأراضي التي سيطرت عليها "بكل ما لدينا من قوة ووسائل".

