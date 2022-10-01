انت الان تتابع خبر توجيه لمديريات شرطة بغداد حول المبنى المنهار والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أصدر وكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة، الفريق عماد محمد محمود، توجيهاً لمديريات شرطة بغداد والنجدة والمرور، بشأن حادثة انهيار مبنى "المختبر الوطني للتحليلات المرضية " في ساحة الواثق وسط بغداد.