انت الان تتابع خبر الدفاع المدني تكشف لـ السومرية اخر تطورات حادثة المبنى المنهار والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مدير اعلام الدفاع المدني العميد جودت عبد الرحمن في حديث لـ الخليج 365، ان "فرق الدفاع المدني لا زالت تجري عمليات البحث عن ناجين وسط ركام البناية المنهارة، حيث بدئت الاعمال اليدوية وأجهزة التعرف الدقيقة والبحث بدقة عالية".وأضاف ان "حصيلة الضحايا لغاية نفسها وهي انقاذ 13 مصابا بإصابات مختلفة وتم نقلهم الى المستشفيات لتلقي العلاج"، موضحا انه سيتم الإعلان عن الحصيلة النهائية للضحايا بعد اكمال عمليات البحث".

وأشار عبد الرحمن الى ان "البناية تحتوي على مختبرات طبية ولم نستعلم عن وجود مواد اشعاعية او خطرة داخل البناية حيث ان المواد داخل المختبرات اتلفت نتيجة الانهيار".