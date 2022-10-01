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بعد نداء عبر السومرية.. سيارات الإسعاف تصل التحرير (صور)

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بغداد - ياسين صفوان - وقال مراسل الخليج 365، السبت، إن "سيارات الإسعاف وصلت إلى ساحة التحرير لنقل المصابين إلى المستشفيات".

وفي وقت سابق، طالب متظاهرون في ساحة التحرير، عبر السومرية، القوات الأمنية بالسماح لإدخال سيارات الإسعاف؛ بسبب صعوبة نقل المصابين.


ونتيجة الاحتكاك بين القوات الأمنية والمتظاهرين، وقعت عدة إصابات في صفوف الطرفين، خلال التظاهرات الجارية في ساحة التحرير وسط بغداد.

أدناه الصور:

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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