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المغرب يعتزم الترشح لاستضافة كأس الأمم الأفريقية 2025

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بغداد - ياسين صفوان - وقال الجنوب أفريقي باتريس موتسيبي، رئيس الكاف، ان "قرار سحب تنظيم نسخة 2025 من غينيا بسبب عدم جاهزيتها على الصعيد اللوجيستي؛ في ظل ارتفاع عدد المنتخبات المشاركة في البطولة إلى 24 منتخبا؛ ما يتطلبه ذلك من إنشاء استادات وملاعب تدريب وفنادق وطرق وبنية أساسية".

ونقلت وكالة "رويترز" عن المتحدث الرسمي باسم الاتحاد المغربي للعبة، محمد مقروف، قوله أن "المغرب يعتزم الترشح لاستضافة نسخة 2025".

وكان رئيس الكاف التقى بالسلطات في غينيا ثم التقى بالرئيس الانتقالي العقيد مامادي دومبويا قبل اتخاذ القرار بشكل رسمي.

ومن المقرر أن تقام البطولة المقبلة بكوت ديفوار في كانون الثاني 2024، بعد أن تم تأجيلها، حيث كان من المفترض أن تقام في حزيران 2023، لكن تم تأجيلها بسبب غزارة الأمطار التي يشهدها هذا التوقيت بالبلد المنظم.


وأقيمت النسخة الماضية في الكاميرون عام 2021، وتوج بها منتخب السنغال.
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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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