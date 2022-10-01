شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو درويش "نائب التنسيقية": كل الدعم للدولة المصرية والقيادة السياسية لمواجهة الإرهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، رئيس مجلس النواب والأعضاء بمناسبة افتتاح دور الإنعقاد الثالث بالمجلس.

وقال "نائب التنسيقية"، إن ما بين فض دور الانعقاد ثورة يونيو المجيدة، وما بين افتتاح دور الانعقاد الجديد نصر أكتوبر العظيم.

وأضاف "درويش" خلال كلمته فى الجلسة العامة لمجلس النواب خلال مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 442 لسنة 2021، بشأن فرض تدابير في بعض مناطق شبه جزيرة سيناء لحفظ الأمن وحماية المنشآت لمدة ستة أشهر، تبدأ من يوم الأثنين، الموافق 3 أكتوبر 2022، أن مصر واجهت الإرهاب نيابة عن العالم، وخاض جنودنا البواسل حرب شرسة فى شبة جزيرة سيناء، ويجب أن نواجه الشر بالقوة خاصة فى ظل التحديات التى تواجة الدولة داخليا وخارجيا.

وشدد "درويش"، علي مساندة الدولة والقيادة السياسية، وتقديم كافة أنواع الدعم والتأييد لمحاربة الإرهاب، متمنيا أن يكون دور الإنعقاد الجديد عام خير على الشعب المصرى وأن يكون النواب على قدر المسئولية.