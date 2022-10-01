شكرا لقرائتكم خبر عن غادة على "نائبة التنسيقية": الأمن القومى المصري خط أحمر لدى كل المصريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأت النائبة غادة على، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، القيادة السياسية ورئيس مجلس النواب وأعضاء بمناسبة إفتتاح دور الانعقاد الثالث بالمجلس.

وقالت النائبة، في كلمتها بالجلسة العامة، اليوم، أن توقيت الجلسة يتزامن مع الذكرى 49 لإنتصارات أكتوبر المجيدة، وأن النجاحات التى حققتها الدولة المصرية تعد ملحمة للحفاظ على الأمن والأمان.

وأضافت: "بدا جليا للعالم اجمع كم النجاحات والانتصارات التي حققتها قواتنا المسلحة في الحفاظ على الأمن العام في مناطقنا الحدودية والقضاء على الارهاب باعتباره ظاهرة عالمية عابرة للحدود، وإن دل هذا فانه يدل على كفاءة السياسات والممارسات المثلى المتبعة والجهود الاستخبارية المدروسة والذكية في القضاء على هذه الظاهرة.

وأعلنت "نائبة التنسيقية " تأييدها وكامل ثقتها في قرار رئيس الجمهورية رقم 442 لسنة 2021، بشأن فرض تدابير في بعض مناطق شبه جزيرة سيناء لحفظ الأمن وحماية المنشآت لمدة ستة أشهر، تبدأ من يوم الأثنين، الموافق 3 أكتوبر الجاري.

واختتمت "على" :" الأمن القومي المصري خط احمر لدى كل المصريين لا يمكن اجتيازه".