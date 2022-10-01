روسيا تستخدم الفيتو ضد قرار مجلس الأمن حول عمليات الضم والصين تمتنع عن التصويت

30 سبتمبر , 2022 بوتين مع زعماء المناطق الخاضعة لسيطرة القوات الروسية، في الكرملين في موسكو، بعد توقيع اتفاق ضم أربع مناطق أوكرانية إلى روسيا (أ ف ب). استخدمت روسيا الجمعة حق النقض (الفيتو) لمنع تبني قرار في مجلس الأمن الدولي يدين قيامها بضم أربع مناطق أوكرانية، فيما امتنعت الصين عن التصويت ومثلها ثلاث دول أخرى. ومشروع القرار الذي أعدته الولايات المتحدة وألبانيا أيدته عشر دول أعضاء مقابل امتناع أربع دول عن التصويت هي الصين والهند والبرازيل والغابون.

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