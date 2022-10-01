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يونامي تدعو للابتعاد عن العنف ومنع التصعيد

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بغداد - ياسين صفوان - وقالت البعثة في تغريدة على تويتر تابعتها الخليج 365: "ونحن نستذكر ضحايا تشرين الأول/ أكتوبر 2019، نجدد التأكيد أن الحق في الاحتجاج السلمي أمرٌ أساسيٌ في الديمقراطية".

وأضافت: "وإذ نحيّي قوات الأمن العراقية على تعاملها بمهنية مع الاحتجاجات الحالية حتى الآن، ندعو الجميع إلى الامتناع عن العنف ومنع التصعيد".

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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