انت الان تتابع خبر يونامي تدعو للابتعاد عن العنف ومنع التصعيد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت البعثة في تغريدة على تويتر تابعتها الخليج 365: "ونحن نستذكر ضحايا تشرين الأول/ أكتوبر 2019، نجدد التأكيد أن الحق في الاحتجاج السلمي أمرٌ أساسيٌ في الديمقراطية".

وأضافت: "وإذ نحيّي قوات الأمن العراقية على تعاملها بمهنية مع الاحتجاجات الحالية حتى الآن، ندعو الجميع إلى الامتناع عن العنف ومنع التصعيد".

