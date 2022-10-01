شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الهيئة العربية للتصنيع يبحث مع سفير رومانيا بالقاهرة تعزيز الشراكة في المجالات المختلفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل اللواء أركان حرب مهندس مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع السيد "ميهاي ستيفان ستوبارو" سفير جمهورية رومانيا بالقاهرة.

وخلال اللقاء، تم عرض رؤية العربية للتصنيع بشان تعميق وزيادة نسب التصنيع المحلي ونقل وتوطين التكنولوجيا في العديد من مجالات الصناعة المختلفة، بما في ذلك تدريب الكوادر البشرية , كما تم بحث آخر مستجدات مجالات التعاون بين الهيئة العربية للتصنيع وكبري الشركات الرومانية ,خاصة في مجال الصناعات الدفاعية والأثاث والبتروكيماويات والإلكترونيات والتحول الرقمي والآلات الزراعية , بالإضافة إلي بحث إشتراك الشركات الرومانية مع الهيئة في المشروعات القومية التي تنفذها الدولة .

في هذا الصدد، أوضح "مختار عبد اللطيف "أن الهيئة العربية للتصنيع تتطلع لتعزيز التعاون المشترك وزيادة فرص الإستثمار مع كبريات الشركات الرومانية في مجالات صناعية جديدة, لتعميق وزيادة نسب التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة في الصناعة المحلية ,لافتا إلي بحث زيادة الفرص التسويقية للمنتجات المشتركة في أسواق الدول الأفريقية والعربية .

من جانبه , أكد سفير رومانيا أن النجاحات التي حققتها مصر مؤخراً في كافة المجالات جذبت أنظار الشركات العالمية العملاقة ومنها الرومانية لتعزيز التعاون المشترك ، مشيدا بالإمكانيات التصنيعية للهيئة العربية للتصنيع وثراء وتنوع منتجاتها الدفاعية والمدنية ، وهو ما يشجع العديد من الشركات الرومانية إلي عقد المزيد من الشراكات مع العربية للتصنيع لتعميق التصنيع في المجالات ذات الإهتمام المشترك.