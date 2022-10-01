شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس النواب يرفع الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الثالث وغدا انتخابات اللجان النوعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثاني والمنعقدة اليوم السبت، مع الدعوة لانعقاد الجلسة التالية غدا الأحد والتي ستشهد انتخاب اللجان النوعية البالغ عددها 25 لجنة برلمانية.

ودعا رئيس المجلس، في ختام الجلسة المنعقدة اليوم، أعضاء مجلس النواب لإبداء رغباتهم لعضوية اللجان النوعية وعددها 25 لجنة خلال مهلة أقصاها الساعه 3 من ظهر اليوم السبت، ويتولى مكتب المجلس المكون من رئيس المجلس والوكيلين، التنسيق بين هذه الطلبات مراعيا التخصص واختصاصات اللجان.

ومن المتوقع أن يشهد غداً الأحد، وفقا لجدول الاعمال، ثلاث جلسات، الأولى سيتم فيها إعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية للمجلس التى انتهى اليها مكتب المجلس وفتح الباب لتقديم الاقتراحات والاعتراضات كتابة، أما الجلسة الثانية يوم الأحد فسيتم فيها إعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية للمجلس فى صورتها النهائية بعد دراسة الاقتراحات والاعتراضات المقدمة من النواب، وفى جلسة الأحد الثالثة يتم إعلان نتيجة انتخابات اللجان النوعية.

وحددت المادة 42 من اللائحة اجرءات انتخابات اللجان النوعية فنصت على أن تنتخب كل لجنة فى أقرب وقت ممكن، فى بداية كل دور انعقاد عادى من بين أعضائها رئيسًا ووكيلين وأمينا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها، وتقدم طلبات خلال الفترة التى يحددها مكتب المجلس، وتجرى الانتخابات بين المرشحين بطريق الاقتراع السري.