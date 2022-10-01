إعصار إيان يقطع الكهرباء عن مليوني شخص في الولايات المتحدة الأمريكية

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن – (أ ش أ):

أدى إعصار "إيان"، الذي ضرب فلوريدا يوم الأربعاء الماضي، عن قطع الكهرباء عن ما يقرب من مليوني شخص حتى اليوم السبت.

وأفاد موقع (بورأوتدج) الإلكتروني، الذي يتتبع حالات انقطاع الكهرباء في جميع أنحاء البلاد، بأن أكثر من 1.2 مليون من سكان فلوريدا ظلوا بدون كهرباء حتى صباح اليوم، موضحا أنه في ولاية كارولينا الشمالية انقطعت الكهرباء عن 300 ألف شخص، وفي بورتوريكو عن أكثر من 200 ألف شخص، وذلك بعد أسبوعين تقريبا من إعصار فيونا الذي أطاح بشبكة الكهرباء في الجزيرة.

يشار إلى أن "إيان" ضرب اليابسة في جنوب غرب فلوريدا مع رياح قوية تبلغ سرعتها 150 ميلًا في الساعة، مما تسببت في حدوث فيضانات وعواصف شديدة، ثم خرج إلى المحيط الأطلسي قبل أن يعود إلى اليابسة في ساوث كارولينا كإعصار من الفئة "1"، وتحولت العاصفة إلى إعصار ما بعد المداري أثناء تحركها في أنحاء الولاية.

كما ضرب "إيان" الشبكة الكهربائية بالكامل في كوبا عندما ضرب الجزيرة قبل أن يصل إلى الولايات المتحدة، وأعيد التيار الكهربائي في بعض أجزاء البلاد، لكن معظمها ظل بدون كهرباء مما دفع المئات إلى النزول إلى الشوارع للاحتجاج على التأخير في إعادة التيار الكهربائي.. ومن المتوقع أن تظل التحذيرات من رياح العاصفة الإستوائية سارية في المناطق الساحلية بالولايات المتحدة، وأن تحدث فيضانات كبيرة نتيجة للعاصفة في أجزاء من ولايات (ساوث كارولينا ونورث كارولينا وفيرجينيا).