"التعليم" تشترط النجاح في المشروعات البحثية لطلاب النقل -مستند

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- منة الله عبد الرحمن:

اشترطت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لنجاح طلاب المدارس بداية من الصف السادس الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي العام، في المشروع البحثي الحصول على 50% على الأقل من الدرجة المخصصة له، على ألا تحسب درجاته ضمن المجموع الكلي.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، في خطابها للمديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية، أنه في حالة عدم تحقيق المستوى المطلوب من المجموعة تتم إعادة البحث مرة أخرى، وتقديمه أثناء فترة امتحانات الدور الثاني.

وطالبت الوزارة المديريات التعليمية بأن يتم إعداد قائمة بأفضل عشرة أبحاث لكل صف دراسي، وإثابة المجموعات المشاركة بها، وإخطار الإدارة التعليمية بها لإجراء تصفيات على مستوى مدارس الإدارة، والتصعيد على مستوى المديرية، لتحديد المراكز الثلاثة الأولى.

وأصدر الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارًا وزاريًّا بشأن نظام التقييم لصفوف النقل من الصف السادس الابتدائي حتى الصف الثاني الثانوي العام للعام الدراسي 2023-2022.

ونص القرار على أن يكون التوجيه الفني للمواد الدراسية من خلال توجيه عام المواد الدراسية بالمديرية، كل في تخصصه، بدءًا بموجه أول المادة بالإدارة التعليمية، حتى موجه المادة المختص بالمدرسة.

وأشار القرار إلى أنه يجوز لمديري المديريات التعليمية بالمحافظات إجراء التعديلات اللازمة للنظام المدرسي وفقًا لظروف كل محافظة، بشرط ألا يؤثر ذلك على المحتوى الأساسي للبرنامج الدراسي وفلسفته.

وأوضح القرار، بشأن نظام التقييم، أنه ستكون هناك ثلاثة اختبارات في الفصل الدراسي الواحد؛ الاختبار الأول يستهدف أجزاء المقرر التي تم تدريسها في الشهر الأول من بداية كل فصل دراسي وتكون على مستوى المدرسة.

والاختبار الثاني يستهدف أجزاء المقرر التي تم تدريسها في الشهر الثاني من بداية كل فصل دراسي وتكون على مستوى المدرسة.

واختبار نهاية الفصل الدراسي يكون في نهاية الفصل الدراسي ويستهدف قياس نواتج التعلم في الفصل الدراسي بأكمله، ويحصل الطالب في نهاية الفصل الدراسي على مجموع درجات الاختبارين (الدرجة الأعلى في اختبار الشهر الأول أو الثاني) و(درجة اختبار نهاية الفصل الدراسي).

وأوضح القرار أن الطالب في سنوات النقل سيكون توزيع درجاته في كل مادة كالتالي: 80% من درجة اختبار نهاية الفصل+ 10% من درجة امتحان الشهر + 5% على المواظبة "الانضباط" + و5% على السلوك.​