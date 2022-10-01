سماع دوي انفجار قرب مدرسة في كابول

محمد اسماعيل - القاهرة - كابول- (د ب أ):

ذكر مسؤولون أمنيون أن انفجارا وقع بالقرب من مدرسة ثانوية في منطقة الشرطة الحادية عشرة، في العاصمة الأفغانية كابول، ولم يسفر عن سقوط ضحايا.

ونقلت قناة "طلوع نيوز" التلفزيونية الأفغانية اليوم السبت عن المتحدث باسم شرطة كابول ، خالد زدران قوله إن الانفجار ناجم عن متفجرات بالقرب من المدرسة.

غير أنه لم يكشف عن المزيد من التفاصيل.

وذكر سكان أن دوي الانفجار كان عاليا للغاية.

وقال نور محمد، أحد سكان المنطقة "كنت أعمل هنا، وسمعت صوت صاروخ. عندما خرجت رأيت أطفال يركضون .. لم يكن هناك أي جرحى".

كان ما لا يقل عن 30 شخصا قد قتلوا وأصيب 56 آخرون في هجوم انتحاري استهدف مركزا تعليميا في الحي الشيعي بالعاصمة الأفغانية كابول أمس الجمعة .

غير أن حركة طالبان التي تحكم البلاد، تحدثت عن مقتل 19 وإصابة 27 شخصا.

يشار إلى أن أفغانستان تشهد تفجيرات وهجمات بالقنابل واطلاق النار منذ سيطرة طالبان على البلاد في أغسطس عام 2021، خلفت العشرات من القتلى والمصابين .

وأعلن تنظيم داعش والجبهة الوطنية لمجموعة المقاومة الأفغانية المسؤولية عن الكثير من هذه الهجمات .