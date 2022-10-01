انت الان تتابع خبر القوات الأمنية توجه نداءً وتحذيراً إلى المتظاهرين - عاجل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الخلية في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "التظاهرات السلمية حق مشروع وفق السياقات القانونية وكذلك المطالب المشروعة، ويجب أن يقوم المتظاهر بإيصال صوته ومطالبه الى الجهات المعنية بالشكل السلمي فقط لا غير".وأضافت: "لاحظت الأجهزة الأمنية أن هناك عناصر خارجة عن القانون وسط المتظاهرين يستخدمون قنابل المولوتوف ومواد أخرى تشكل خطراً كبيراً عليهم وعلى الأشخاص القريبين من أماكن تواجدهم".

وأشارت الخلية الى ان "القوات الأمنية توجه نداء الى المتظاهرين بأهمية الانتباه الشديد من المواد الحارقة والخطيرة والحجارة التي يستخدمها هؤلاء المندسون وسط المتظاهرين السلميين وكذلك تحذر من الاندفاع نحو الحواجز الأمنية والابتعاد عنها والبقاء في أماكن آمنة".

