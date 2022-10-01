انت الان تتابع خبر هاري كين يحقق رقما تاريخيا في "البريميرليج" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - حيث أصبح هاري كين أكثر لاعب تسجيلًا للأهداف في ديربيات لندن في الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 44 هدف يليه تيري هنري 43 هدف.

وأصبح كين، الهداف التاريخي لدربيات شمال لندن برصيد 14 هدفا، متخطيا الرقم القياسي السابق للنجم الإيفوارى ديديه دروجبا مهاجم تشيلسي السابق برصيد 13 هدفا.



وتشهد المباراة بين أرسنال وتوتنهام هوتسبير تعادل الفريقين بهدف لكل منهما في الدوري الانجليزي الممتاز على ملعب الإمارات ضمن منافسات الجولة التاسعة.