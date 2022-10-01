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هاري كين يحقق رقما تاريخيا في "البريميرليج"

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بغداد - ياسين صفوان - حيث أصبح هاري كين أكثر لاعب تسجيلًا للأهداف في ديربيات لندن في الممتاز برصيد 44 هدف يليه تيري هنري 43 هدف.

وأصبح كين، الهداف التاريخي لدربيات شمال لندن برصيد 14 هدفا، متخطيا الرقم القياسي السابق للنجم الإيفوارى ديديه دروجبا مهاجم السابق برصيد 13 هدفا.


وتشهد المباراة بين أرسنال وتوتنهام هوتسبير تعادل الفريقين بهدف لكل منهما في الدوري الانجليزي الممتاز على ملعب الإمارات ضمن منافسات الجولة التاسعة.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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