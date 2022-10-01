شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس النواب: نلمس دور القوات المسلحة فى حفظ الأمن ومقدرات الوطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب: أننا جميعا نلمس الدور الوطنى لقواتنا المسلحة فى حفظ الأمن وحفظ مقدرات الوطن فى كافة ربوع مصر، وجميعنا يدرك ما تواجهه قواتنا المسلحة فى سبيل ذلك من مخاطر، وأن مجلس النواب إذ يؤكد دعمه الكامل لكافة الخطوات التى تتبعها القوات المسلحة بقيادة قائدها الأعلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، كما يدعم القوات المسلحة لدفع أى اعتداء يمس مقدرات الوطن، وبموجب هذا القرار تتولى القوات المسلحة معاونة الشرطة فى اتخاذ اللازم لمواجهة هذه التدابير.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى اليوم السبت.

كان المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، قال إنه تلقي كتابا من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مرفقا به قرار رئيس الجمهورية رقم 460 لسنة 2022 بشأن مد العمل بأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 442 لسنة 2021، بشأن فرض بعض التدابير فى بعض مناطق شبه جزيرة سيناء لمدة ستة أشهر أخرى تبدأ من الثالث من شهر أكتوبر 2022 ميلادية، بعد موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب.

وينص القرار على مد العمل بأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 442 لسنة 221 وبعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى وبعد العرض على مجلس الوزراء ونظرا للظروف الأمنية التى تشهدها بعض مناطق شبه جزية سيناء، قرر:

المادة الأولى: يمد العمل بأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 442 لسنة 2021 المشار إليه لمدة ستة أشهر أخرى تبدأ من يوم الإثنين الموافق الثالث من أكتوبر عام 2022 ميلادية.

المادة الثانية: يعمل بأحكام هذا القرار بعد موافقة أغلبية عدد أعضاء مجلس النواب.

المادة الثالثة: ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.