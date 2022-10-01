مجلس النواب يرسل برقية للرئيس السيسى ويهنئه باحتفالات نصر 6 أكتوبر المجيد

القاهرة - سامية سيد - أكد أعضاء المجلس تأييدهم للسياسات المتوازنة للرئيس عبد الفتاح السيسى، جاء ذلك خلال برقية أرسلها مجلس النواب إلى الرئيس اليوم وجاء فيها: "إن مجلس النواب، وهو يستهل بعون الله وتوفيقه أولى جلسات دور انعقاده الثالث للفصل التشريعى الثانى، يعلن تأييده الكامل للسياسات المتوازنة التى أرسيتم دعائمها فى إطار من الحرية والالتزام بالشرعية، وترسيخ دعائم الأمن والاستقرار".

وتابع أعضاء المجلس فى البرقية : "مجلس النواب يبارك خطواتكم الواعية على الساحات العربية والدولية والإقليمية لفتح آفاق واعدة أمام الاقتصاد المصرى، وخطواتكم الجريئة للإصلاح الاقتصادى، وجذب الاستثمارات التى تصب فى شرايين الاقتصاد الوطنى من أجل تطوير وجه الحياة على أرض مصر، هذا الوطن الغالى.

وأكد مجلس النواب أن الحديث عن المشكلة الاقتصادية لم يعد أمراً محلياً أو مقصوراً على الدول النامية، ومصر من بينها، إنما بات يهدد النظام الدولى كله وتنعكس آثارها على التجارة الدولية وتبادل الصادرات والواردات وقدرة السوق العالمية على الامتصاص والاستيعاب.

وقال المستشار الدكتور جنفى جبالى رئيس مجلس النواب فى البرقية يسعدنى باسمى وباسم نواب الشعب أن نرسل لسيادتكم أخلص التهانى بمناسبة حلول ذكرى السادس من أكتوبر أعز وأعظم أيام أمتنا العربية، الذى استعاد فيها المقاتل المصرى للوطن كرامته يوم أن عبر هذا الوهم الذى طال، وحائط الحزن الذى امتد، فأعاد لمصر وللعرب شموخاً افتقدوه.