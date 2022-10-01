شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "النواب": القوات المسلحة الباسلة تقوم بدور محوري فى حفظ الأمن وحماية مقدرات الوطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إن جميعنا يلمس الدور المحوري والحيوي لقواتنا المسلحة الباسلة في حفظ الأمن وحماية مقدرات الوطن في كافة ربوع مصر، وجمعينا يدرك أيضا ما تواجهه قواتنا المسلحة في سبيل ذلك من مخاطر، وما تقدمه من دماء وتضحيات من أجل الحفاظ على أمن واستقرار الوطن.

جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الثالث لمجلس النواب، خلال مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم (460) لسنة 2022، بمد العمل بأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم (442) لسنة 2021، بشأن فرض بعض التدابير في بعض مناطق شبة جزيرة سيناء لمدة ستة أشهر أخرى تبدأ من 3 أكتوبر 2022، ووافق عليه المجلس بأغلبية أعضائه.

وأضاف "جبالي"، أن مجلس النواب إذ يؤكد دعمه الكامل لكافة الخطوات الحثيثة التي تتبعها قواتنا المسلحة بقيادة قائدها الأعلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فإنه يؤيد ما تنتهجه من تعاون وتدريب مشترك مع العديد من الدول الشقيقة والصديقة، وذلك كله بهدف رفع كفاءة وقدرات أبطال القوات المسلحة، وثقل خبراتهم ومهاراتهم القتالية لدفع أي اعتداء يمس تراب ومقدرات الوطن.

وأشار رئيس مجلس النواب، إلى أن القرار الجمهوري المعروض يهدف إلى استمرار فرض بعض التدابير الضرورية واللازمة لدرء أي مخاطر إرهابية في بعض مناطق شبه جزيرة سيناء، وبموجب هذا القرار تتولى قواتنا المسلحة معاونة هيئة الشرطة في اتخاذ اللازم لتنفيذ هذه التدابير لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله وحفظ أرواح المواطنين.

جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب، اليوم السبت، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، بناء على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية رقم 440 لسنة 2022 بدعوة مجلس النواب للانعقاد ظهر اليوم السبت الموافق الأول من أكتوبر 2022 لافتتاح دور الانعقاد العادى الثالث من الفصل التشريعى الثاني.