شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب يوافق على مد العمل بقرار فرض بعض التدابير فى سيناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم السبت، على قرار رئيس الجمهورية رقم 460 لسنة 2022 بشأن مد العمل بأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 442 لسنة 221، بشأن فرض بعض التدابير فى بعض مناطق شبه جزيرة سيناء لمدة ستة أشهر أخرى تبدأ من الثالث من شهر أكتوبر 2022 ميلادية.

وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إنه تلقي كتابا من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مرفقا به قرار رئيس الجمهورية رقم 460 لسنة 2022 بشان مد العمل بأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 442 لسنة 221، بشأن فرض بعض التدابير فى بعض مناطق شبه جزيرة سيناء لمدة ستة أشهر أخرى تبدأ من الثالث من شهر أكتوبر 2022 ميلادية، بعد موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب.

وينص القرار على مد العمل بأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 442 لسنة 221 وبعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى وبعد العرض على مجلس الوزراء ونظرا للظروف الأمنية التى تشهدها بعض مناطق شبه جزية سيناء، قرر:

المادة الأولى: يمد العمل بأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 442 لسنة 221 المشار إليه لمدة ستة أشهر أخرى تبدأ من يوم الإثنين الموافق الثالث من أكتوبر عام 2022 ميلادية.

المادة الثانية: يعمل بأحكام هذا القرار بعد موافقة أغلبية عدد أعضاء مجلس النواب.

المادة الثالثة: ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.

جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب، اليوم السبت، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، بناء على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية رقم 440 لسنة 2022 بدعوة مجلس النواب للانعقاد ظهر اليوم السبت الموافق الأول من أكتوبر 2022 لافتتاح دور الانعقاد العادى الثالث من الفصل التشريعى الثاني.