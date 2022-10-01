شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "النواب" يدعو الأحزاب لإخطار المجلس بأسماء ممثلي الهيئات البرلمانية بدور الانعقاد الثالث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، رؤساء الأحزاب السياسية إلى إخطار المجلس بأسماء من يمثل الهيئات البرلمانية لكل حزب فى دور الانعقاد الثالث، وذلك عملا بأحكام اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2016.

وقال رئيس مجلس النواب، إن اللائحة الداخلية للمجلس تنص على أن يخطر كل حزب سياسي وكل ائتلاف برلماني رئيس المجلس كتابة فى بداية كل دور انعقاد عادى باسم من يختاره ممثلا للهيئة البرلمانية للحزب أو الائتلاف فى المجلس وكذلك أسماء أعضاء الهيئة البرلمانية لكل حزب أو ائتلاف.

وتابع المستشار الدكتور حنفي جبالي: "عملا باللائحة الداخلية أرجو من رؤساء الأحزاب السياسية سرعة موافاة رئيس المجلس كتابة بممثل الهيئة البرلمانية لكل حزب ومن ينتمون للحزب أو الائتلاف من أعضاء المجلس فى دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثاني.

جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب، اليوم السبت، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، بناء على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية رقم 440 لسنة 2022 بدعوة مجلس النواب للانعقاد ظهر اليوم السبت الموافق الأول من أكتوبر 2022 لافتتاح دور الانعقاد العادى الثالث من الفصل التشريعى الثاني.