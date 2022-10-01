شكرا لقرائتكم خبر عن جوارديولا يثير الجدل حول مستقبله مع مانشستر سيتي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - اثير الجدل خلال الفترة الماضية حول موقف بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي من البقاء داخل الفريق أو الرحيل عقب نهاية الموسم الحالي.

وسلطت الصحف الإنجليزية الضوء في الأيام الماضية حول هذا الأمر خاصة وأن جوارديولا سينتهي عقده مع الفريق الإنجليزي بنهاية الصيف المقبل مما يعني اقترابه من الرحيل عن صفوف الفريق الإنجليزي.

تصريحات جوارديولا حول مستقبله مع مانشستر سيتي

وتحدث جوارديولا مؤخرا في تصريحات صحفية وأكد قائلا: "إذا استمريت داخل مانشستر سيتي فهذا سيكون أمرا مثالي، وإذا لم أبقى فبالطبع سيظل مانشستر سيتي ناديا مثاليا أيضا".

وأضاف جوارديولا قائلا: "أعلم أن نادي مانشستر سيتي نادي قوي ولديه قرارات صارمة دائما وأعلم مدى جودة القرارات التي تتخذها الإدارة".

يذكر أن العديد من التقارير الصحفية قد أشارت أن مانشستر سيتي يرغب في تجديد عقد بيب جوارديولا خلال الفترة القادمة وبقاء المدير الفني الإسباني لأطول فترة ممكنة مع الفريق إلا أنه لم يتم الاستقرار حتى الآن على اتفاق بين الطرفين.

موعد مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد بالدوري الإنجليزي

يذكر أن السيتي على موعد مع مباراة هامة غدا أمام مانشستر يونايتد في ديربي مدينة مانشستر ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي في تمام الرابعة عصرا بتوقيت مكة المكرمة.