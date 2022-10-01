شكرا لقرائتكم خبر عن رقم إيجابي للمدرب الأسباني ميكل أرتيتا فى ديربي شمال لندن أمام توتنهام والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية إنجليزية أن المدرب الأسباني مايكل أرتيتا يمتلك رقمًا مميزًا فى مواجهة توتنهام سواء حينما كان لاعبًا أو مدربًا، يأتي ذلك فى الوقت الذي يستضيف فيه فريق أرسنال الآن فريق توتنهام ضمن الجولة التاسعة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وخاض ميكيل أرتيتا سبع مواجهات سابقة فى ديربي شمال لندن أمام فريق توتنهام على ملعب الإمارات، ولم يتزوق المدرب الأسباني طعم الخسارة فى أي مباراة أمام خصمه فى مفارقة غريبة، حيث تمكن من تحقيق ثلاث إنتصارات كلاعب وتعادلين، فى حين تمكن من تحقيق الفوز فى مباراتين على صعيد تجربته التدريبية.



التعادل يسيطر على ديربي شمال لندن

وبالنظر إلى أحداث المباراة الجارية الآن بين أرسنال وتوتنهام، فقد تمكن فريق "الجانرز" من التقدم فى الدقيقة 20 عن طريق نجم وسط الفريق توماس بارتي، فى حين تمكن المهاجم المخضرم هاري كين من إدراك التعادل سريعًا للضيوف عن الدقيقة 31، لتشتعل المواجهة بين الفريقين فى الدقائق الأخيرة.



توتنهام يمتلك فرصة ذهبية لإعتلاء الصدارة!

ويمتلك توتنهام فرصة قوية فى إعتلاء صدارة ترتيب جدول الدوري الإنجليزي بنهاية الجولة التاسعة، بشرط فوز الفريق على أرسنال فى المقابلة المنتظرة، إضافة إلى إلحاق اليونايتد الهزيمة الأولي للسيتي فى صراع الصدارة، الشئ الذي يضع كتيبة المدرب الإيطالي كونتي فى صدارة البيرميرليج.