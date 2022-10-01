شكرا لقرائتكم خبر عن جيرارد يعلن عن صدمة موجعة لمنتخب فرنسا قبل مونديال قطر والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - فجر ستيفن جيرارد مفاجأة صادمة لمنتخب فرنسا قبل مباريات كأس العالم التي ستقام في قطر نهاية شهر نوفمبر القمبل، حول إصابة نجم الفريق وغيابه عن الملاعب الفترة القادمة.

جيرارد يعلن إصابة نجم الفريق وغيابه عن منتخب فرنسا بكأس العالم

وأكد جيرارد المدير الفني لفريق أستون فيلا أن النجم الفرنسي أبوبكر كامارا لاعب الوسط تعرض لإصابة ستؤدي إلى غيابه عن الملاعب خلال الفترة المقبلة مما يعني غيابه عن فرنسا بمونديال قطر.

ونجح كامارا في المشاركة بثلاث مباريات مع فرنسا مؤخرا وتم استدعاءه لخوض المباريات الأخيرة للديوك في دوري الأمم الأوروبية خلال فترة التوقف الدولي الأخيرة التي أقيمت في شهر سبتمبر إلا أنه أصيب في الركبة خلال مباراة أستون فيلا أمام ساوثهامبتون بنتيجة 1-0 في 16 سبتمبر الماضي.

وتبين من خلال الفحوصات الطبية إصابة كامارا بتمزق في أربطة الركبة مما جعل جيرارد يعلن أمس أن اللاعب لن يتعافى من إصابته قبل نهائيات كأس العالم مما يعني غيابه عن فرنسا خلال المباريات القادمة.

وقال جيرارد في المؤتمر الصحفي على هامش لقاء أستون فيلا ضد ليدز يونايتد بالجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي:"أبوبكر سيغيب عنا لمدة طوية ولن يشارك في كأس العالم للأسف، لذلك فهي صدمة كبيرة له ولنا".

مجموعة فرنسا في كأس العالم

يذكر أن منتخب فرنسا يقع في المجموعة الرابعة ببطولة كأس العالم رفقة كل من الدنمارك وأستراليا وتونس.