انت الان تتابع خبر الكاظمي يصدر توجيها بشأن البناية المنهارة في بغداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الكاظمي غي تغريدة على تويتر تابعتها الخليج 365: "وجهنا الدفاع المدني باستنفار أقصى الجهود لإنقاذ المحاصرين في المبنى المنهار، راجين أن يمن الله بالصحة عليهم".

وأضاف: "وجهنا بفتح تحقيق بالحادث والإجازة الممنوحة في الحكومات السابقة".



وأشار الكاظمي الى ان "الحادث يؤكد صحة جهود مكافحة الفساد، وإيقاف منح الإجازات العشوائية، وقد واجهت -للأسف- بسببها انتقادات عدة".

وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مصدر أمني، بانهيار مبنى بالكامل ضمن ساحة الواثق في العاصمة بغداد.