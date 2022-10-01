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الكاظمي يصدر توجيها بشأن البناية المنهارة في بغداد

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بغداد - ياسين صفوان - وقال الكاظمي غي تغريدة على تويتر تابعتها الخليج 365: "وجهنا الدفاع المدني باستنفار أقصى الجهود لإنقاذ المحاصرين في المبنى المنهار، راجين أن يمن الله بالصحة عليهم".

وأضاف: "وجهنا بفتح تحقيق بالحادث والإجازة الممنوحة في الحكومات السابقة".


وأشار الكاظمي الى ان "الحادث يؤكد صحة جهود مكافحة الفساد، وإيقاف منح الإجازات العشوائية، وقد واجهت -للأسف- بسببها انتقادات عدة".

وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مصدر أمني، بانهيار مبنى بالكامل ضمن ساحة الواثق في العاصمة بغداد.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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