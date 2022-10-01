انت الان تتابع خبر تزامناً مع توافد المتظاهرين.. اغلاق ساحة النسور وسط بغداد (صور) – عاجل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 – بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم السبت، بأغلاق ساحة النسور وسط العاصمة بغداد تزامناٌ مع توافد اعداد كبير من المتظاهرين.



وقال المصدر لـ الخليج 365، ان "ساحة النسور شهدت توافد أعداد كبيرة من المتظاهرين الامر الذي أدى الى قطع كافة الطرق المؤدية اليها".

وأضاف، ان "ساحة النسور شهدت أيضا انتشار أمني كثيف".

وتوافدت اعداد من المتظاهرين، صباح اليوم السبت، إلى ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد وسط اجراءات امنية غير مسبوقة وشلل تام في أغلب الطرق.

وقال مصدر أمني لـ الخليج 365، إن "المتظاهرين بدأوا بالتوافد إلى ساحة التحرير مع ساعات الصباح الأولى لأحياء ذكرى احتجاجات تشرين عام 2019".

وبالتزامن مع عودة التظاهرات، أكدت خلية الاعلام الأمني بيان أن "هناك أوامر حازمة تشدد على منع حمل السلاح أو تشكيل مجاميع مسلحة خارج إطار الدولة".