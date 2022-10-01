انت الان تتابع خبر من أجل نحت جسمها.. أصالة تقع في فخ تعديل صورها بالفوتوشوب ( صورة) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ونشرت أصالة نصري صوراً لها عبر حسابها الشخصي على تطبيق إنستغرام لإطلالتها في إحدى حفلاتها، وظهرت في الصورة ترتدي فستاناً من اللون الأزرق انقسم حوله المتابعين.

ورأى البعض أن إطلالة أصالة نصري اعتمدت فيها على موديل قديم جداً بينما أشاد البعض به واعتبره متناسقاً معها، إلا أن المثير للجدل لم تكن إطلالتها ولكن تعديل الصورة بواسطة الفوتوشوب.



ولجأت أصالة إلى تعديل الصورة من أجل نحت جسمها وجعله أرفع قليلاً من ناحية الخصر إلا أن الخطوط الموجودة في الحائط كشفت الأمر حيث لم تعد مستقيمة وهو ما جعل البعض يلاحظ استخدام الفوتوشوب في الصورة مما عرضها لبعض الانتقادات.يذكر أن أصالة نصري حيرت الجمهور بعد أن ظهرت قبل حفلها الأخير في دبي بتغيير كبير في ملامحها التي اعتادوا عليها، الأمر الذي جعل البعض يشبهها ببسمة بوسيل بعد أن ظهرت بملامح قريبة منها وهو ما ظهر في الصور التي شاركتها عبر حسابها على إنستغرام.