انت الان تتابع خبر بعد الأحداث الأخيرة.. تعيين قائد جديد لشرطة البصرة - عاجل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المصدر لـ لسومرية نيوز، إن "قائد شرطة البصرة اللواء علي عدنان تمت اقالته، وتعيين اللواء قاسم راشد بدلًا عنه".

وتأتي اقالة عدنان، بعد ان شهدت محافظة البصرة خلال الأيام الماضية تجول عناصر مسلحة باستعراض عسكري، وهو ما تسبب بحالة من الفوضى والقلق لدى أبناء المحافظة.

