شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تفوز بمقعد نائب رئيس اللجنة الاقتصادية بالمنظمة الدولية للطيران المدني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقديرا للدور الفعال والمتميز الذى تقوم به مصر فى المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بصناعة الطيران المدنى تم اختيار جمهورية مصر العربية نائبا لرئيس اللجنة الاقتصادية بالمنظمة الدولية للطيران المدنى، حيث تم انتخاب المهندسه إنجى اليظى مستشار رئيس سلطة الطيران المدنى المصرى نائبا لرئيس اللجنة بدعم من المجموعة الافريقية المتمثلة فى المفوضية الإفريقية للطيران " الأفكاك " حيث تقدمت انجلترا بالمقترح ودعمته المجموعة الافريقية جاء ذلك خلال مشاركة الوفد المصرى برئاسة الفريق محمد عباس وزير الطيران المدنى فى اجتماعات الجمعية العموميةالحادية والأربعين لمنظمة الايكاو.

وتعد اللجنة الاقتصادية واحدة من أهم اللجان بالمنظمة الدولية للطيران المدنى حيث تتولى وضع السياسات العامة حول القضايا المتعلقة بالتنظيم والتطور الاقتصادى لنشاط النقل الجوى العالمى بما يدعم الأنشطة الاقتصادية للقطاع وكذلك دعم الاستثمارات عبر الحدود فى شركات الطيران والجوانب التنظيمية والاقتصادية للمطارات وخدمات الملاحة الجوية لتحسين مستويات السلامة والكفاءة التشغيلية والاقتصادية للنقل الجوى الدولى.