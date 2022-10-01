شكرا لقرائتكم خبر عن التلاعب في حق الرؤية يؤدى لإسقاط الحضانة.. نقلا عن "برلماني" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد موقع "برلماني"، المتخصص فى الشأن التشريعى والنيابى، فى تقرير له تحت عنوان: "حكم قضائى يهم آلاف المتضررين من الآباء.. إسقاط الحضانة عن الأم والجدة للأم مؤقتا لمدة 3 أعوام لتعنتهما فى تنفيذ حكم الرؤية"، استعرض خلاله جزاء التلاعب فى حق الرؤية المتمثل فى إسقاط الحضانة عن الأم والجدة للأم مؤقتا لمدة 3 أعوام لتعنتهما فى تنفيذ حكم الرؤية، ونقل حضانة الطفل إلى الجدة للأب بعد مخالفة والدة الطفل حكما ملزما برؤية الأب طفله، وإليكم التفاصيل كاملة:

حكم قضائى يهم آلاف المتضررين من الآباء.. إسقاط الحضانة عن الأم والجدة للأم مؤقتاَ لمدة 3 أعوام لتعنتهما في تنفيذ حكم الرؤية.. ونقل حضانة الطفل إلى الجدة للأب بعد مخالفة والدة الطفل حكما ملزما برؤية الأب طفله



رؤية الصغير - برلمانى



