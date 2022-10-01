شكرا لقرائتكم خبر عن النائب محمد البدرى: الحوار الوطنى فرصة عظيمة وحدث تاريخى للم الشمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد البدرى، عضو مجلس الشيوخ، إن هناك جهود كبيرة تبذل من القائمين على الحوار الوطني من أجل طرح كافة القضايا المختلفة، بالإضافة إلى وضع الأسس التنظيمية لإدارة الحوار بكل وضوح وشفافية وطرح كل تفاصيل الاستعدادات على الرأى العام ونجاح مجلس الأمناء فى وضع اللائحة الداخلية المنظمة للحوار ومدونة السلوك التي يجب أن يلتزم بها جميع المشاركين من أجل إنجاح الحوار.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، فى تصريحات له، أن الحوار الوطني يلقى دعما كبيرا من القيادة السياسية للتوافق حول رؤية واحدة من أجل مصلحة الوطنى العليا، ومن أجل رسم خارطة طريق للحاضر والمستقبل، لافتا إلى أن القضايا الوطنية المطروحة على مائدة الحوار يجعل للحوار الوطنى حدث تاريخي وفرصة عظيمة للم الشمل وإعلاء راية الوطن، خاصة وأن هذا الحوار الوطني هو السبيل الأمثل في بناء الأوطان، والانتقال إلى مراحل متقدمة، وإيجاد الحلول للخروج من تلك الظروف الاقتصادية العالمية نظرا للأحداق والتطورات التي تشهدها الساحة السياسية العالمية.