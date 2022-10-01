النائبة آية مدنى عن حصول الرئيس السيسى على جائزة الأولمبياد: يستحقها عن جدارة

القاهرة - سامية سيد - اعتبرت النائبة آية مدنى، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن حصول الرئيس عبد الفتاح السيسى على الجائزة الدولية للأولمبياد الخاص الدولى، تأتى تقديرا لاهتمامه بأبطالنا القادرين بأختلاف ودوره فى اكتشاف مواهبهم ودمجهم بالمجتمع.

وتابعت قائلة: "سيادة الرئيس تستحق الجائزة عن جدارة ودمت دائما مصدر فخر واعتزاز للمصريين"، مشيرة إلى أن الجائزة التى تعد أرفع الجوائز ويتم منحها للملوك والرؤساء وأصحاب الأيادى البيضاء على رعايتهم لذوى الهمم، يستحقها الرئيس بصفته من أنهى التهميش الذى كان يتعرض له " ذو الإعاقة" قبل توليه الحكم والحرص على دمجهم بالمجتمع، فضلا عن التوسع فى مراكز التأهيل وغيرها من التشريعات التى صدرت لصالحهم.

وأضافت "مدني"، أن الجهود التى تمت خلال الفترة الماضية تثبت اهتمام الرئيس السيسى بالقطاع الرياضى، مؤكدة أن هذه الجائزة لا يحصل عليها إلا من قام بجهود عملية على الأرض.