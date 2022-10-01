مصر تفوز بمقعد نائب رئيس اللجنة الاقتصادية بالمنظمة الدولية للطيران المدني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:​

قالت وزارة الطيران المدني إنه تم اختيار مصر لتولي منصب نائب رئيس اللجنة الاقتصادية بالمنظمة الدولية للطيران المدني.

وبحسب بيان للوزارة، اليوم السبت، تم انتخاب المهندسة إنجي اليظي، مستشار رئيس سلطة الطيران المدني المصري، نائبا لرئيس اللجنة بدعم من المجموعة الأفريقية المتمثلة في المفوضية الأفريقية للطيران "الأفكاك" حيث تقدمت إنجلترا بالمقترح ودعمته المجموعة الأفريقية، جاء ذلك خلال مشاركة الوفد المصري برئاسة الفريق محمد عباس، وزير الطيران المدني، في اجتماعات الجمعية العمومية الحادية والأربعين لمنظمة الإيكاو.

وتعد اللجنة الاقتصادية واحدة من أهم اللجان بالمنظمة الدولية للطيران المدني حيث تتولى وضع السياسات العامة حول القضايا المتعلقة بالتنظيم والتطور الاقتصادي لنشاط النقل الجوي العالمي بما يدعم الأنشطة الاقتصادية للقطاع، ودعم الاستثمارات عبر الحدود في شركات الطيران والجوانب التنظيمية والاقتصادية للمطارات وخدمات الملاحة الجوية لتحسين مستويات السلامة والكفاءة التشغيلية والاقتصادية للنقل الجوي الدولي.​