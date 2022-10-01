بالفيديو- انطلاق العام الدراسي الجديد في 124 مدرسة ببني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف- حمدي سليمان:

شهدت محافظة بني سويف انطلاق العام الدراسي الجديد في 124 مدرسة على مستوى الإدارات التعليمية السبع، اليوم السبت، وسط إجراءات وقائية واحترازية مشددة، فيما تنتظم الدراسة غدا الأحد في جميع مدراس المحافظة.

من جانبه شدد الدكتور محمد هاني محافظ بني سويف على تضافر كافة الجهود وتكاتف وتعاون جميع العاملين بالمنظومة التعليمية، والعمل على ارتقاء العملية التعليمية، وتحقيق الانضباط، وتوفير عوامل الجذب للطلاب داخل المدارس، وعدم التهاون أو السماح بالتقصير في أداء العمل وأداء كل فرد داخل منظومة التعليم دوره على أكمل وجه، مع التشديد على الانتهاء من أعمال الصيانة البسيطة ومراجعة التجهيزات والمباني ومتابعة نظافتها، وضمان جاهزية جميع المدارس لاستقبال الطلاب، ومتابعة استلام جميع الكتب المدرسية لضمان وصولها للطلاب في الأسبوع الأول من العام الدراسي.

ووجه وكيل وزارة التربية والتعليم بوضع علم مصر في مكان بارز وواضح في المدرسة، علاوة على وضع لافتة بمدخل المدرسة بها مواعيد مقابلات أولياء الأمور والمصروفات الدراسية، مع تفعيل دور الأنشطة التربوية بكافة مجالاتها، وتقديم كافة سبل الدعم للطلاب، واكتشاف الموهوبين، وصقل وتنمية مهاراتهم والعمل على خلق بيئة تعليمية جاذبة للطلاب.