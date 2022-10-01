زيادة أسعار 8 سلع تموينية.. بدء صرف مقررات شهر أكتوبر بالأسعار الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم السبت، صرف مقررات السلع التموينية لشهر أكتوبر 2022 على بطاقات التموين.

وقررت وزارة التموين والتجارة الداخلية اعتبارا من اليوم السبت رفع أسعار 8 سلع في بطاقات التموين.

وقالت مصادر بوزارة التموين، لمصراوي، إن السلع التي تم رفعها هي الزيت حيث سيتم بيع زجاجة زيت خليط 800 مللي بـ 25 جنيها بدل 23 جنيها، كما سيتم رفع سعر مسحوق الغسيل الأتوماتيك ليتم بيعه بـ 20 جنيها بدلا من 18 جنيها، كما يتم بيع الصابون 6 جنيهات ونص الجنيه بدلا من 5 جنيهات ونصف.

وأوضحت المصادر أنه سيتم بيع زجاجة الخل بـ 5 جنيهات بدلا من 4.25، كما يتم بيع كيلو العدس 12 جنيها بدلا من 11 جنيها، وعلبة السمن الصناعي بـ 30 جنيها بدلا من 24 جنيها، والصلصلة بـ 6 جنيهات بدل 4.75 جنيه، وسيتم بيع علبة الجبن ربع كليو بـ 7.5 جنيه بدلا من 7 جنيهات، وعلبة الجبن زنة النصف كيلو بـ 14 جنيها بدلا من 13 جنيها.

وأرجعت المصادر أسباب الزيادة للارتفاع في أسعار السلع الغذائية عالميا ومحليا، نتيجة التضخم والأزمة العالمية، حيث إن جميع السلع شهدت ارتفاعا في الأسعار، خاصة السلع التي يعتمد عليها المصريون بشكل كبير في وجباتهم الغذائية.

ويصرف 64 مليون السلع التموينية بواقع 50 جنيها على البطاقة حتى أربعة أفراد و25 جنيها بداية من الفرد الخامس، كما تصرف 8 ملايين بطاقة زيادة شهرية بواقع 100 جنيه على كل بطاقة في إطار منحة من الرئيس عبدالفتاح السيسي لمدة 6 بداية من الشهر الماضي.