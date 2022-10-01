بايدن يدين إعلان روسيا ضم المناطق الأوكرانية: قائم على «الاحتيال»

الرئيس الاميركي جو بايدن (أ ف ب).

دان الرئيس الاميركي جو بايدن الجمعة إعلان روسيا القائم على «الاحتيال» بضم أربع مناطق أوكرانية، مشيراً إلى أن موسكو تخالف القانون الدولي.

وقال في بيان إن «الولايات المتحدة تدين محاولة روسيا القائمة على الاحتيال لضم أراض أوكرانية ذات سيادة. روسيا تنتهك القانون الدولي وتعبث بميثاق الأمم المتحدة، وتبدي ازدراءها للدول المسالمة أينما كانت».

وأضاف «ستحترم الولايات المتحدة على الدوام حدود أوكرانيا المعترف بها دولياً. سنواصل دعم جهود أوكرانيا لاستعادة أراضيها عبر تعزيز قوتها العسكرية والدبلوماسية، بما في ذلك عبر المساعدة الأمنية الإضافية البالغة قيمتها 1,1 مليار دولار التي أعلنتها الولايات المتحدة هذا الأسبوع».