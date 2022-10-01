انت الان تتابع خبر الدفاع المدني تعلن تدخلها لإنقاذ المحتجزين في البناية المنهارة وسط بغداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 – بغداد

أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم السبت، تدخلها لإنقاذ المحتجزين بعد انهيار بناية ضمن ساحة الواثق في منطقة الكرادة وسط العاصمة بغداد.



وقالت المديرية في بيان ورد للسومرية نيوز، "نتعامل مع حادث انهيار بناية في منطقة الكرادة وسط بغداد ونواصل أعمال الإنقاذ للمحتجزين فيها".

وقبل قليل، أفاد مصدر أمني، اليوم السبت، بانهيار مبنى بالكامل ضمن ساحة الواثق في العاصمة بغداد.

وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "بناية انهارت بالكامل ضمن ساحة الواثق في العاصمة بغداد"، مبينا ان "فرق الدفاع المدني وصلت الى مكان الحادث"، مشيرا الى "وجود اشخاص محصورين تحت الركام".