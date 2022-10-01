انت الان تتابع خبر اطلاق القنابل المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين على جسر الجمهورية (صور) - عاجل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المصدر للسومرية نيوز، إن" القوات الامنية أطلقت قنابل مسيلة للدموع على المتظاهرين لمحاولة تفريقهم على جسر الجمهورية وسط بغداد".

وأضاف، أنه "تم تسجيل سبع حالات اختناق جديدة نتيجة القنابل المسيلة للدموع"، مبينًا أن "حصيلة حالات الاختناق نتيجة الدخان والحجار تمثلت بعشرة اشخاص".



وفي وقت سابق من اليوم، توافد عدد من المتظاهرين، الى جسر الجمهورية وسط العاصمة بغداد.

واقدم عدد من المتظاهرين، على عبور البوابة الحديدية المنصوبة على جسر الجمهورية وسط العاصمة بغداد،

وبالتزامن مع عودة التظاهرات، أكدت خلية الاعلام الأمني بيان أن "هناك أوامر حازمة تشدد على منع حمل السلاح أو تشكيل مجاميع مسلحة خارج إطار الدولة".

ووجه مكتب رئيس حكومة تصريف الاعمال، مصطفى الكاظمي، أجهزة الأمن المختلفة بمنع استخدام الرصاص الحي والعتاد المطاطي وقنابل الدخان، وتفتيش ساحات التظاهر للتأكد من عدم حمل الأسلحة النارية، وتأمين الحماية لساحات التظاهر.