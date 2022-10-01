انت الان تتابع خبر مع انطلاق التظاهرات.. موقف مروري لشوارع العاصمة بغداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المصدر للسومرية نيوز، إن " الموقف المروري في بغداد تمثل باغلاق عدة جسور وأبرزها الجمهورية والسنك والمعلق".

وأضاف، أنه" تم اغلاق ساحة التحرير وسط العاصمة من جهة منطقة السعدون"، مشيرًا الى انه" تم ايضا اغلاق اسفل جسر النهضة باتجاه الباب الشرقي".



واشار الى أن"منطقة البياع باتجاه ساحة قحطان والنسور مغلقة كذلك".