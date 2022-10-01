اليوم.. انطلاق الدراسة للمدارس الحكومية في هذه المحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365:

تبدأ اليوم السبت، الدراسة في مدارس 12 محافظة، لا تطبق إجازة السبت وهي محافظات "الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، شمال سيناء، كفرالشيخ، البحيرة، الإسماعيلية" .

بينما تنطلق الدراسة غدا الأحد، في مدارس باقي المحافظات التي تطبق اجازة السبت وهي محافظات: "القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، القليوبية، الشرقية، الغربية، المنوفية، دمياط، بورسعيد، السويس، البحر الأحمر، الوادى الجديد، جنوب سيناء، مرسى مطروح".

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن عدد أيام الدراسة خلال الفصل الدراسي الأول ٩٨ يوما وذلك بعد حذف أيام الإجازات الرسمية، وينتهي العام الدراسي بالفصل الأول في يوم ٢٦ يناير، وتبدأ إجازة منتصف العام من يوم السبت الموافق 28 من يناير 2023 حتى يوم الخميس الموافق 9 فبراير 2023.

كما يشمل الفصل الدراسي الثاني ٩٦ يوما ليكون موعد الانتهاء منه هو 1 يونيو لعام ٢٠٢٣، وتكون مواعيد امتحانات نهاية العام 2023، لصفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت 3 يونيو، أما الثانوية العامة في يوم 10 يونيو والدبلومات الفنية يوم 8 يوليو.

وبالنسبة لشكل العام الدراسي الجديد، أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، دمج التكنولوجيا في البرنامج الدراسي من خلال تحقيق نسبة الـ25% من حصص مشاهدات القنوات التعليمية بالمدارس من خلال قناة "مدرستنا (1، 2، 3)" في العملية التعليمية، بمختلف مراحل التعليم، من خلال (السبورة الذكية، أو الداتا شو، أو أجهزة الكمبيوتر)، مما يساهم بشكل فعال في توفير وقت كافٍ؛ لممارسة الأنشطة بمختلف أنواعها: الرياضية، والثقافية، والفنية، والعلمية، والتكنولوجية، والمساهمة في اكتشاف الموهوبين ورعايتهم، بالتعاون مع وزارتي الشباب والرياضة والثقافة.

يذكر أن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني رضا حجازي، قد حدد موعد بدء الدراسة للعام 2023 للمدارس الحكومية ليكون في الأول من أكتوبر المقبل، وذلك بعد إجراء تغيير على قرار وزير التعليم السابق طارق شوقي والذي حدد موعد بدء الدراسة 2023 في 23 سبتمبر الجاري، كما يضم القرار المدارس الحكومية والمدارس الرسمية، والرسمية للغات، والخاصة، والخاصة للغات.