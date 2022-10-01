الأحد.. منتدى دولي بجامعة الأزهر لتعزيز قدرات المجتمع المدني تجاه التغيرات المناخية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

تنظم جامعة الأزهر، الأحد، المنتدى الدولي الخامس تحت عنوان (تعزيز قدرات المجتمع المدني تجاه التغيرات المناخية) وذلك بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي ورعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، والدكتور سلامة داود رئيس الجامعة، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي.

وقال محمود صديق نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، المشرف العام على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، في بيان اليوم، إن المنتدى ينعقد قبل أيام من استضافة مصر للمؤتمر العالمي (COP27) المقرر انعقاده بمدينة شرم الشيخ ويأتي استكمالًا للجهود التي تبذلها جامعة الأزهر في دعم جهود الدولة في التوعية بقضايا التغيرات المناخية لأجل المساهمة في تقديم حلول إيجابية تحد من التغيرات بأساليب علمية.

وأوضح أن الجامعة تدعو خلال هذا المنتدى كافة المعنيين من المجتمع المدني إلى تبني رؤى واضحة وسياسات وآليات قابلة للتنفيذ في الحفاظ على المناخ ضد كافة أوجه التدمير، ووضع خريطة طريق تكون في مجموعها مع الرؤى التنموية للدولة، ومنهجية الخطة الحضرية الجديدة وكافة التدابير اللينة في الحفاظ على البيئة ضد التغيرات المناخية، وتعزيز قدرات المجتمع المدني في الحد من التغيرات المناخية وأثرها على الإنسان، والتخفيف من أثار التغير المناخي ومنع آثاره السلبية كحق من حقوق الإنسان، وضمان المساءلة والإنصاف الفعال من أضرار تغير المناخ على المجتمع المدني.

وتدعو الجامعة خلال المنتدى إلى صياغة برامج جديدة في إطار حماية الأمن القومي للمجتمع المدني لمواجهة تغيرات المناخ، وخارطة طريق لتحليل الفجوة المعاصرة بين سياسات المجتمع المدني ومنهجية تحمل عبء مجابهة التغيرات المناخية، وتحديد الرؤية والإستراتيجية لمنهجية عمل ينتج عنها تبني برنامج الحكومة هذا المحور الهام، وإعداد خطة عمل تفصيلة، وتأسيس نظام ذكي قادر على المتابعة والتقييم.