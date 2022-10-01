جراحة نادرة.. فريق طبي ينجح في استئصال 43 ورمًا من رحم فتاة بالإسكندرية (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - نجح فريق طبي بالإسكندرية في استئصال 43 ورمًا ليفيًا من رحم فتاة، داخل أحد مستشفيات المحافظة، في واحدة من العمليات الجراحية النادرة وفقا لطبيعة الحالة.

قال الدكتور حسن سالم، استشاري النساء والتوليد، عضو الفريق الطبي، إن الحالة لفتاة تبلغ 38 عاما لم يسبق لها الزواج، وكانت تعاني لأكثر من 13 عاما من ظهور عدد كبير من الأورام الليفية بالرحم، بصورة كادت أن تنهي حلم الأمومة لديها بعد إجماع الأطباء على ضرورة استئصال الرحم لخطورة الحالة.

وأضاف سالم في تصريح لمصراوي، أن ذلك النوع من الأورام الليفية لا يوجد سبب محدد لظهوره، وقد تصاب به النساء لأسباب وراثية أو بسبب تغيرات هرمونية، لافتا إلى أنه رغم تصنيفها من الأورام الحميدة إلا أن بقائها يؤثر بصورة كبيرة على جسد المريضة وقد يؤدي إلى مضاعفات في حالة تأخر التدخلات الطبية.

وأشار إلى أن الحالة عانت سنوات طويلة من آلام شديدة وتكرار النزيف حاد وكانت نسبة الحفاظ على رحم المريضة شبه معدومة، حتى تقرر إجراء العملية التي استغرقت حوالي 4 ساعات ونجح الفريق في استئصال جميع الأورام من الرحم مع المحافظة على الرحم وعودته لحالته الطبيعية.

ولفت إلى أن إجمالي وزن الأورام التي جرى إزالتها يصل إلى 6 كيلوجرام، وهي عبارة عن 43 ورما ليفيا بأحجام متفاوتة بين 6 سم إلى 10 سم لكل منها.

وأوضح أن حالة المريضة حاليا تحت الملاحظة الطبية الدقيقة من الفريق الطبي المعالج، الذي ضم كل من الدكتور حسن سالم استشاري النساء والولادة، الدكتورة نهلة فراويلة، وفريق التخدير المكون الدكتور محمد الحديدى أستاذ التخدير والدكتور حمادة حمزة، مؤكدا أن نجاح الجراحة بمثابة إنجاز طبي جديد يزيد الثقة فى الأطباء المصريين على مستوى العالم.